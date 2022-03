Cerca de 200 menores de Chernobil Elkartea están atrapados en Ucrania

Chernobilen Elkartea asegura que tiene "capacidad para evacuar y dar alojamiento a más de 400 menores y sus familias". Su presidenta Marian Izagirre asegura que la región de Ivankiv, donde se encuentra estos menores, es una zona "tomada por los rusos. No es que no pueden salir del pueblo, prácticamente no pueden salir de casa. Recibimos mensaje terribles porque dicen, estamos vivos y últimamente tenemos hambre". Por esta razón exigen la "creación de un corredor humanitario seguro y con garantías". Piden además a los estados miembros de la Unión Europea que garanticen "el alojamiento y sustento de los refugiados de Ucrania, reduciendo al máximo los requisitos burocráticos y legales".

Captación de fondos

Para poder ayudar a las familias que no pueden salir, la asociación ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos. "Radiación y ahora, guerra". Ha abierto un número de cuenta y el dinero se destinará íntegramente a satisfacer las necesidades de alimentación, medicinas, abrigo, reparación de pozos o infraestructuras de familias sin recursos.

La Caixa ES62 2100 6491 1222 0003 6970