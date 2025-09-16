Carrera Ponle Freno, este domingo, con salida y meta en Guggenheim Bilbao

La explanada del Museo Guggenheim será el escenario del comienzo y el fin de la edición 2025 de la carrera Ponle Freno en Bilbao. Habrá dos alternativas, de 10 kilómetros y 5Km (aunque la distancia real en este circuito es algo menor a los 5km).

El plazo de inscripción finaliza él sábado, 20 de septiembre. La cuota de inscripción es de 10 euros para las distancias de 5km y 10km y gratuita para las carreras infantiles. Estas cantidades se destinarán a financiar proyectos de ayuda a las víctimas de accidentes de tráfico.

Todos los horarios, los detalles de los circuitos y las últimas novedades de ésta y el resto de las carreras del circuito está disponible en ponlefreno.

PONLE FRENO estrena también un nuevo diseño de camiseta para las carreras de 2025, que será nuevamente de la marca Joma y tiene un estampado exclusivo con motivos relacionados con la Seguridad Vial. Por primera vez, es de color negro, con llamativos símbolos de colores y componentes reflectantes en mangas y pecho.