Calendario laboral 2026: festivos y puentes en Euskadi

Una vez queden atrás las celebraciones navideñas y de inicio del año nuevo, los vascos tendremos que esperar para poder disfrutar del primer festivo, que no llegará hasta el 19 de marzo. La festividad de San José es una de las novedades del calendario laboral de 2026, y además, cae en jueves, por lo que a buen seguro habrá más de un afortunado que pueda disfrutar de puente.

Este año que comienza no trae apenas puentes, por ejemplo, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre coinciden en domingo, el 1 de mayo en viernes y el 15 de agosto sábado.

El total de festivos comunes para todos los trabajadores del País Vasco es el siguiente:

· 1 de enero (Año Nuevo).

· 6 de enero (Reyes).

· 19 de marzo (San José).

· 2 de abril (Jueves Santo).

· 3 de abril (Viernes Santo).

· 6 de abril (Lunes de Pascua).

· 1 de mayo (Fiestas del Trabajo).

· 25 de julio (Santiago).

· 15 de agosto (Asunción).

· 12 de octubre (Fiesta Nacional).

· 8 de diciembre (Inmaculada).

· 25 de diciembre (Navidad).

Cuáles son los festivos locales

A estas jornadas hay que añadir dos festivos más que corresponde decretar a ayuntamientos y diputaciones forales.

-20 de enero, San Sebastián. Festivo en la capital gipuzkoana

-28 de abril. San Prudencio. Festivo en Álava

-31 de julio, San Ignacio de Loyola. Festivo en Bizkaia y Gipuzkoa

-5 de agosto. Virgen Blanca. Festivo en Vitoria

-21 de agosto, Semana Grande. Festivo en Bilbao