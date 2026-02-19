Bizkaia fiscaliza a creadores de contenido

La Diputación de Bizkaia ha aprobado el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal para 2026, que incluye el refuerzo de la información y asistencia a los contribuyentes, la culminación de la implantación de Batuz y el desarrollo de nuevas fuentes de información. Entre sus medidas, se prevén controles específicos en la economía digital, los criptoactivos, el comercio electrónico y la actividad de creadores de contenidos en redes sociales.

La diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrjalbiz, ha explicado que las medidas de control 'deben complementarse con iniciativas preventivas que apoyen a quienes cumplen, que son la mayoría, frente a quienes actúan de manera insolidaria'.

Por lo que respecta al desarrollo de nuevas fuentes de información para mejorar la detección de "incongruencias fiscales", destacan las obligaciones de información sobre saldos en monedas virtuales, el refuerzo del control de transacciones bancarias y la información sobre pagos a empresarios y profesionales a través de sistemas de cobro con tarjeta o dispositivos móviles.

Asimismo, se establece una obligación anual de información sobre operaciones con todo tipo de tarjetas cuando el importe anual de cargos y abonos supere los 25.000 euros.

Hacienda intensificará las comprobaciones en sectores con mayor riesgo de economía sumergida, en actividades con uso intensivo de efectivo y en negocios inmobiliarios (incluidos los apartamentos turísticos), y se continuarán realizando actuaciones de comprobación de la correcta tributación de las sociedades patrimoniales y aquellas cuyo activo esté compuesto en su mayoría por bienes no afectos al desarrollo de una actividad económica.