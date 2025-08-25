Bilbao despide la edición número 45 de una Aste Nagusi en la que han participado 1,5 millones de personas

De las más de 500 actividades programadas, casi dos tercios del millón y medio de personas, 900.000, han asistido a los fuegos artificiales. Los conciertos han congregado a más de 200.000 personas, el Txikigune a 90.000 y el teatro de calle a 22.500, son las actividades más multitudinarias.

En cuanto a seguridad, este domingo se ponía el punto final a una semana grande sin apenas hechos delictivos graves, según el Ayuntamiento de Bilbao. Han sido un total de 165 detenciones, de las cuales 13 se han debido a delitos contra la libertad sexual, y 1.046 denuncias, en su mayoría, el 70%, por hurtos.

Además, durante la semana de fiestas de la capital bizkaina, los servicios de limpieza han retirado 490 toneladas de residuos de los distintos recintos festivos, un 3,7% menos que en 2024. Y la Policía Municipal de Bilbao ha requisado un total de 202 kilos de comida sin control sanitario, más que duplicando los datos del pasado año.

Por último, Metro Bilbao ha registrado durante los 9 días de fiesta más de 2 millones y medio de viajes, un 5% más que en 2024. La estación de Zazpikaleak/Casco Viejo repite como la más concurrida de las fiestas.