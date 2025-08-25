ASTE NAGUSIA 2025

Bilbao despide la edición número 45 de una Aste Nagusi en la que han participado 1,5 millones de personas

Concluidas las fiestas en las tres capitales vascas, el balance de la Aste Nagusia de Bilbao ha sido positivo, con más de 1,5 millones de personas participando durante las nueve jornadas festivas.

Onda Cero Bilbao

Bilbao |

Bilbao despide la edición número 45 de una Aste Nagusi en la que han participado 1,5 millones de personas
Bilbao despide la edición número 45 de una Aste Nagusi en la que han participado 1,5 millones de personas | Ayuntamiento de Bilbao

De las más de 500 actividades programadas, casi dos tercios del millón y medio de personas, 900.000, han asistido a los fuegos artificiales. Los conciertos han congregado a más de 200.000 personas, el Txikigune a 90.000 y el teatro de calle a 22.500, son las actividades más multitudinarias.

En cuanto a seguridad, este domingo se ponía el punto final a una semana grande sin apenas hechos delictivos graves, según el Ayuntamiento de Bilbao. Han sido un total de 165 detenciones, de las cuales 13 se han debido a delitos contra la libertad sexual, y 1.046 denuncias, en su mayoría, el 70%, por hurtos.

Además, durante la semana de fiestas de la capital bizkaina, los servicios de limpieza han retirado 490 toneladas de residuos de los distintos recintos festivos, un 3,7% menos que en 2024. Y la Policía Municipal de Bilbao ha requisado un total de 202 kilos de comida sin control sanitario, más que duplicando los datos del pasado año.

Client Challenge

Por último, Metro Bilbao ha registrado durante los 9 días de fiesta más de 2 millones y medio de viajes, un 5% más que en 2024. La estación de Zazpikaleak/Casco Viejo repite como la más concurrida de las fiestas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer