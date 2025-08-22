La Banda Municipal de Txistularis de Bilbao hará vibrar la Plaza Nueva para despedir Aste Nagusia a lo grande con el tradicional alarde

Este viernes grande en el Arenal se celebra el concurso gastronómico de bacalao al pil-pil. Será una tarde cargada de deporte con el inicio de la Hiri Krosa a las 17:00 en el Arenal, seguida de Danzas Vascas a las 19:00 en la plaza nueva con el grupo Urdaibai Irrintzi-alai y el taller de Euskal Dantza en la Plaza Arriaga a la misma hora.

A las 19:30 el aragonés Don Bártulos presentará su espectáculo de teatro callejero Civi Civiac.

Y con la llegada de la noche comienza la música, en la Plaza Circular la Verbena Nueva Etapa arrancará su primer pase a las 20:00, serán dos. A las 22:30 llega, como cada noche, la tan esperada cita. La compañía italiana Di Matteo Fireworks cerrará el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de esta Aste Nagusia. Por último, el grupo bizkaino Shinova cerrará la noche del viernes a las 11:30 en Abandoibarra.

El sábado el Arenal acoge el certamen gastronómico de marmitako, el plazo de inscripción estará abierto de 10:30 a 11:30, y a las 15:00 se dará a conocer la cazuela ganadora. Mientras, a las 12:00 una parrillada de productos Eusko Label ofrecerá la oportunidad de probar el Bonito del norte en el mismo Arenal. Gigantes y cabezudos, txistularis y gaiteros pasearán por el recinto festivo durante toda la mañana. En el parque de Doña Casilda, como cada día, el Txikigune abre sus puertas de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00.

El Kiosko del Arenal sonará al son de la Banda Municipal de Bilbao a las 12:00.

A las 16:00 arrancará la tarde con las regatas `X Ikurriña de Mujeres´ y `XLVII Villa de Bilbao´. Seguida de danzas vascas a las 19:00 en la Plaza Nueva con Mikel Deuna.

A las 20:00 Txapela Brava hará su primer pase en la Plaza Circular, justo antes del espectáculo final de fuegos artificiales de Aste Nagusia, con la compañía alavesa Pirotecnia Valecea. Por último, la banda de rock Linaje cerrará la programación de conciertos de Aste Nagusia 2025.

El domingo la Diana de txistularis y txupin despertará las calles de Bilbao a las 10:00 anunciando la 9ª y última jornada de fiestas. En el Arenal, a las 10:30 abre el plazo de inscripción para el concurso gastronómico de rabo guisado. A las 15:00 se dará a conocer la cazuela ganadora.

A las 12:00 del mediodía el alcalde, Juan Mari Aburto, realizará la entrega de premios del Concurso Internacionales de Fuegos Artificiales en el Arriaga. A la 13:30 en el Arenal se celebrará la Concentración de Gigantes y Cabezudos, con grupos de todo Euskadi.

A las 19:00 en la Plaza Nueva Danzas Vascas con el grupo Beti Jai Alai y a las 19:30 en la Pérgola Eleder Magoa ofrecerá su espectáculo de magia.

Por último, la tradicional quema de Marijaia en la ría de Bilbao a las 22:00 dirá agur a la Aste Nagusia.