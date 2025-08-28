El Ayuntamiento de Bilbao solo recuperará el 10% del contrato con MONTAKETAK SL en fiestas

La concejal de fiestas en el Ayuntamiento de Bilbao ha comparecido ante los grupos de la oposición para explicar todo lo que rodeó la anulación del primer concierto de fiestas y el posterior cruce de declaraciones entre las artistas Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren y el alcalde de la villa. Se convirtió en una de las polémicas de las fiestas, el duro comunicado de las cantantes denunciando «amenazas» por parte de miembros de la Corporación municipal y que posteriormente rechazó el alcalde, Juan Mari Aburto. Itziar Urtasun ha cuantificado en un 10% del contrato la futura penalización que se impondrá a Montaketak S. L., la empresa que no finalizó el montaje a tiempo. Esto se traduce en 8.250 euros, una cantidad muy por debajo del presupuesto que han supuesto las tres actuaciones.

conversaciones con las artistas

Itziar Urtasun ha explicado que, una vez se tuvo claro que no habría escenario a tiempo en Abandoibarra, se ofreció a las artistas actuar en la plaza Circular, una alternativa que rechazaron. «Kai Nakai había preparado montaje con bailarinas y le entraron dudas de que pudiera salir adelante» ha explicado la concejal, la única responsable política que habló con las afectadas. Urtasun ha asegurado que no entienden muchas de las cosas que contaron en el comunicado y que carece de respuestas para muchas de sus declaraciones.