Una auditoria destapa "anomalías" en las cuentas de la DYA

El nombre propio del día es Fernando Izagirre, el ya ex director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco, quien ha dimitido de su cargo tras la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía en relación a un caso de posible malversación durante su anterior cargo como presidente de la DYA. Un asunto sobre el que hasta el momento no hay valoración por parte del Gobierno. Si lo ha confirmado un portavoz de la DYA . JAVIER LIZ en Onda Cero ha detallado que una auditoría interna encargada por el nuevo equipo directivo de la ONG de ayuda en carretera , puso en alerta de varias irregularidades. Anomalías relacionadas con la situación financiera que los servicios jurídicos, recomendaron poner en conocimiento de la justica . Liz no ha querido cuantificar las irregularidades ni hacer valoraciones sobre las mimas hasta que se pronuncien las personas implicadas . Desde la DYA hablan de "operaciones anómalas", todas relacionadas con la empresa Emer Plus, y de movimientos económicos no justificados que habrían sucedido durante la presidencia de Izagirre. Al parecer, en el supuesto caso de malversación de fondos estarían implicadas hasta 10 personas.

