La Audiencia de Álava revoca el sobreseimiento de la causa para dos investigados por la OPE de Osakidetza de 2018

Confirma el archivo de las actuaciones contra los otros 17 investigados por la presunta filtración de exámenes

La Audiencia Provincial de Álava ha revocado el sobreseimiento provisional acordado para dos de las personas investigadas por las presuntas irregularidades en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza de 2018, al considerar necesario que se analicen posibles casos de revelación o violación de secretos en las pruebas de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

Se trata del jefe de servicio de cirugía Plástica del Hospital Donosti y una opositora, que no solo trabajaba en el mismo hospital. También era nuera de este jefe de servicio, que escribió la mitad del examen teórico.

El auto responde a los recursos presentados hace nueve meses por los sindicatos ESK y LAB sí que confirma el cierre de la causa en el resto de especialidades inicialmente investigadas. El Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria-Gasteiz decretó en diciembre del año pasado el sobreseimiento del proceso abierto contra una veintena de personas por presuntas filtraciones de los exámenes de la OPE de Osakidetza de 2018. El escándalo provocó la dimisión del entonces consejero de Salud, Jon Darpón.

'Tenemos un sabor agridulce, el auto reconoce una serie de irregularidades que tienen que ser juzgada, y el resto de especialidades no, pero desde nuestro punto de vista los elementos probatorios que hay sobre la mesa son similares', ha valorado en Onda Cero desde ESK, Patxi Nicolau.

