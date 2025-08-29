Atresmedia brilla en el FesTVal con estrenos como ‘La Voz’, ‘Mar Afuera’ y ‘Las hijas de la criada’

El Grupo Atresmedia desembarca en el FesTVal de Vitoria con una potente programación que incluye títulos como La Voz, Emparejados, Las hijas de la criada, Salvados, Drag Race España 5 y Mar Afuera. Del 1 al 6 de septiembre, Antena 3, laSexta y atresplayer mostrarán sus novedades más esperadas, acompañadas por sus protagonistas y presentadores.

La semana arranca el lunes 1 de septiembre con La Voz, presentado por Eva González y sus coaches.

El martes 2 de septiembre continúa con el estreno de Emparejados, el nuevo formato de Joaquín y Susana.

El miércoles 3 de septiembre será el turno de Las hijas de la criada, adaptación de la novela de Sonsoles Ónega.

El jueves 4 de septiembre, Salvados con Gonzo presentará sus nuevos contenidos.

Y el viernes 5 de septiembre, atresplayer toma el relevo con Drag Race España 5 y la esperada serie Mar Afuera, que se estrenará en primicia en el Palacio Europa.

Atresmedia vuelve a demostrar su liderazgo y compromiso con la ficción y el entretenimiento nacional, haciendo de Vitoria el centro de atención televisiva durante toda la semana del 1 al 6 de septiembre.