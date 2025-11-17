Exposición

Así dibujan los niños cómo es 'Crecer con miedo'

Inaugurada en Vitoria una muestra al aire libre con dibujos de niños y niñas que han crecido en contextos de violencia de género.

‘Crecer con miedo’ es el título de esta exposición instalada en el Paseo Fray Francisco de Vitoria, en colaboración con la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres

Esta muestra se enmarca dentro de la campaña Otoño Morado impulsada por la Delegación del Gobierno para concienciar a la ciudadanía en la lucha contra la violencia machista. 'Con esta exposición se busca concienciar sobre los efectos de la violencia de género en los menores, esas otras víctimas del machismo que con frecuencia permanecen invisibles', ha explicado la delegada Marisol Garmendia.

La exposición permanecerá hasta el 28 de noviembre y recoge 30 dibujos originales creados por hijos e hijas de víctimas de violencia de género, en los que los propios menores plasman las situaciones de maltrato vividas en su entorno familiar

