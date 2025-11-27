Ardoaraba, el gran plan de vino y gastronomía para el puente en Vitoria

'Ardoaraba' 2026 celebrará su decimoctava edición del 5 al 8 de diciembre en Vitoria-Gasteiz para presentarse como "la feria enogastronómica más importante de la cornisa cantábrica", de mano de degustaciones, catas, talleres y 'txokos' gastronómicos con programación didáctica en torno al vino, txakoli y sidra, así como gastronomía local tanto para adultos como para el público infantil con una renovada y ampliada oferta.

Durante la rueda de prensa de presentación, la organización ha destacado que el evento contará con la participación de un total de 36 bodegas con 163 vinos diferentes y 21 colectivos (hostelería, sociedades, asociaciones) con 54 ofertas gastronómicas.

En las carpas, ubicadas en las plazas de la Provincia, Fueros y Plaza Nueva, participan 27 bodegas con 105 vinos y 24 ofertas gastronómicas. A esto se suman la nueva oferta de la Plaza de la Provincia con 14 ofertas gastronómicas y 40 vinos más. Además, 47 establecimientos de hostelería y restauración ofrecerán un total de 172 ofertas de vino, menús y pintxos.

De entre las novedades, han destacado un nuevo concepto en la Plaza de la Provincia, 'Espacio Gure Ardoak'; una sesión de cata de vermús, la realización de eventos en el Círculo Vitoriano y el Museo de los Faroles, la reducción del papel al eliminar el libro de mano y la introducción de la lengua de signos en algunas sesiones.

El precio del talonario se mantendrá en 22 euros e incluirá 28 puntos canjeables en las zonas de degustación (carpas), bares y restaurantes adheridos a la Ruta de la Hostelería y actividades del Txoko Gastronómico. Podrán adquirirse en los puntos de información de las carpas o en el ubicado en la plaza de la Virgen Blanca.

Actividades

'Ardoaraba' 2026 contará con espacios de degustación de caldos del viernes 5 al lunes 8 de diciembre en las plazas de la Provincia, los Fueros y Nueva. Las carpas ubicadas en Plaza de Fueros y Plaza Nueva tendrán similar contenido y misma dinámica que ediciones anteriores para acoger 'stands' con personal de las bodegas participantes y 'offices' de restaurantes y colectivos como Slow Food Araba.

Cada espacio contará con información sobre las bodegas que hay en cada una de ella y en cuyos 'stands', atendidos directamente por los propios bodegueros, se podrán degustar más de 105 vinos de diversas modalidades: jóvenes y crianzas, tintos y blancos y reservas o vinos de autor; txakolis y sidras y 38 propuestas gastronómicas. Por su lado, los 'stands' de sidra ofrecerán zumo de manzana para menores y personas que no consumen alcohol.

Como otros años, en Ardoaraba se podrá comprar también directamente al productor y Gasteiz On ofrece un servicio gratuito de transporte a domicilio dentro de la ciudad. Las carpas contarán de nuevo con actuaciones musicales 'Music & Wine' en directo en la hora del vermú, gracias a Fundación Vital.

Por otra parte, nace el espacio 'Gure Ardoak' con la idea de dar a probar una muestra de los vinos más supremos del Territorio en la plaza de la Provincia con un 'wine bar', en el que se podrá disfrutar por copas de algunos de esos vinos más excelentes de Rioja Alavesa acompañados de elaboraciones del Restaurante Mano Lenta y de los pastores de Artzai Gazta. Dispondrá de unas 40 referencias de vinos, entre las que estarán también incluidas propuestas 'premium' de las bodegas presentes en las otras dos carpas.

Asimismo, de la mano de 47 establecimientos hosteleros de la ciudad, con los talonarios se podrán degustar también 'pintxos' y vinos en establecimientos de diferentes zonas de la ciudad, que ofrecerán 139 propuestas. Una vez cerradas las carpas, aquellas personas que se hayan quedado con puntos 'Ardoaraba' sin gastar podrán hacerlo hasta el lunes por la tarde en cualquiera de los bares participantes.

Por su lado, el espacio didáctico 'Txoko Gastronómico' se ubicará junto al frontón de la Plaza de los Fueros con 'Txiki Txokos Gastronómicos', 'Showcookings' de maridaje de pintxos y vinos, y 'Cenas Dinner & Wine'. Además, el 'Showcooking Euskadi Gastronomika' invitará a adentrarse en el fascinante mundo del vermut el domingo 7 de diciembre, de 12.30 a 14.00 hora, junto al frontón de la Plaza de los Fueros.

También palacios, museos y espacios singulares abrirán sus puertas para acoger unas visitas guiadas especiales a la historia de sus edificios. Se trata de descubrir el patrimonio de un modo diferente, finalizando la visita con una presentación-cata por parte de una bodega que mostrará dos de sus vinos. Albergarán estas sesiones el Circulo Vitoriano, la Casa del Cordón, la Torre e Iglesia de San Vicente, el Museo de los Faroles y la Escuela de Artes y Oficios.

Por su parte, el evento 'Summum by Ardoaraba' se celebra este 29 de noviembre en el Palacio Villasuso (Sala Martin de Salinas), mientras que los participantes podrán votar en la web www.ardoaraba.com a la cuarta edición de los 'Premios Ardoaraba'.

La organización ha señalado que, a lo largo de los cuatro días de 'Ardoaraba', conocidos 'influencers' y blogueros darán cuenta en las RRSS de las actividades de esta feria, así como de la oferta de vinos y gastronomía del Territorio. Algunas sesiones del 'Txoko Gastronomiko', como el maridaje del sábado 6 a las 19.00 horas y la sesión infantil del lunes 8 a las 12.30 horas, serán accesibles con intérprete de lengua de signos.