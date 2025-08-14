Araia reparte humor entre el 14 y el 17 de agosto

La 32º edición del Festival de Humor de Araia -Asparrena acogerá a once compañías de teatro del 14 al 17 de agosto en Araia y mantiene su circuito por diferentes pueblos de Álava durante el mes de agosto,.

Esta edición reúne a 16 compañías y propone un total de 38 representaciones en 26 municipios del territorio.

Del 14 al 17 de agosto, Araia será el núcleo del festival, acogiendo 11 funciones entre espectáculos de calle y montajes de sala.

Estas son las obras programas en el polideportivo Arrazpi Berri (22:30 horas)

Jueves 14 de agosto: Espejismo, metamorfosis de una cucharilla – Koilara Teatro. Comedia absurda en torno al juego escénico y la identidad ancestral.

Viernes 15 de agosto: La mujer que mató a todo – Nía Corcor. Cabaret tragicómico, unipersonal, elegante y provocador.

Sábado 16 de agosto: Farra – Lucas Escobedo & CNTC.Viaje barroco entre mojigangas, música y carnaval. Premio Max 2025.

Domingo 17 de agosto: Artea – Txalo Produkzioak (en euskera). Un cuadro, una discusión sobre el arte moderno… y una amistad a prueba.

Del 2 al 31 de agosto, el festival recorrerá además 25 localidades alavesas, con teatro gratuito al aire libre.

En esta edición, el público podrá disfrutar de una programación variada y sorprendente, con propuestas para todos los gustos. Desde el cabaret tragicómico de La mujer que mató a todo hasta la comedia absurda Espejismo, metamorfosis de una cucharilla, el escenario se convierte en un espacio para la reflexión, la carcajada y el asombro.

El Festival de Araia mantiene su esencia popular y cercana, ofreciendo funciones tanto en espacios cubiertos como al aire libre. El polideportivo Arrazpi Berri acogerá las cuatro obras de sala, mientras que en las calles de Araia se desarrollarán siete representaciones abiertas al público.

Además, la compañía ofrecerá un taller de peonzas de libre acceso el sábado 16 de agosto a las 10.30 horas. Como ya es habitual, habrá espectáculos de calle y de sala. Las representaciones de calle, además de en Araia, serán parte del circuito itinerante del festival y recorrerán distintas localidades del territorio. Los espectáculos de sala se podrán ver exclusivamente en el polideportivo Arrazpi Berri de Araia.