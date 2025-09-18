Angelina Jolie, Louis Garrel y Garance Marillier participarán en la presentación de ‘Couture’

La ganadora del Oscar Angelina Jolie visitará por primera vez el Festival de San Sebastián junto a Louis Garrel y Garance Marillier para participar el 21 de septiembre en la presentación de Couture, la película de Alice Winocour incluida en la Sección Oficial a concurso. Así, los tres se sumarán a Winocour y a las dos actrices cuyas presencias ya habían sido anunciadas: Anyier Anei and Ella Rumpf.

Por tanto, Angelina Jolie, Louis Garrel y Garance Marillier son los últimos nombres en sumarse a la larga lista de presencias ya confirmadas, como Jennifer Lawrence o Colin Farrell, en la 73ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre.