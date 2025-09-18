Angelina Jolie, Louis Garrel y Garance Marillier participarán en la presentación de ‘Couture’

Angelina Jolie por primera vez en el Zinemaldia

La ganadora del Oscar Angelina Jolie visitará por primera vez el Festival de San Sebastián.

Onda Cero San Sebastián

Euskadi |

La ganadora del Oscar Angelina Jolie visitará por primera vez el Festival de San Sebastián junto a Louis Garrel y Garance Marillier para participar el 21 de septiembre en la presentación de Couture, la película de Alice Winocour incluida en la Sección Oficial a concurso. Así, los tres se sumarán a Winocour y a las dos actrices cuyas presencias ya habían sido anunciadas: Anyier Anei and Ella Rumpf.

Por tanto, Angelina Jolie, Louis Garrel y Garance Marillier son los últimos nombres en sumarse a la larga lista de presencias ya confirmadas, como Jennifer Lawrence o Colin Farrell, en la 73ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre.

