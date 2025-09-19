Angelina Jolie, Juliette Binoche o Matt Dillon: llueven las estrellas en Donostia

Angelina Jolie, Juliette Binoche o Matt Dillon. Donostia afronta el primer fin de semana de la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián fiel a su magnitud: con una nómina de artistas de primer nivel.

El sábado 20 llega con una de las películas cuyas entradas volaron: Los Tigres. Dirigida por Alberto Rodríguez, acercará a los espectadores la vida de Antonio, un hombre de mar, cuya vida está a punto de adentrase en una espiral oscura y complicada. Las cintas francesas tendrán también protagonismo. Deux Piano, de Arnaud Desplechin e In-I In Motion, la primera película de Juliette Binoche detrás de cámaras. En ella, revisita el estimulante viaje que realizó cuando, junto a Akram Khan, creó la performance In-I.

De cara al domingo 21, otra de las cintas más esperadas: Maspalomas. Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi abordarán la homosexualidad de un hombre de 76 años que se verá empujado a volver al armario. Se proyectará Le cri des Gardes/ The Fence de la directora Claire Denis, que cuenta entre sus intérpretes a Matt Dillon, Premio Donostia en 2006, y que se centra en la corrupción en África. De una estrella a otra. Serán 24 de frenesí para Angelina Jolie. La ganadora de un Oscar desfilará por la alfombra roja y presenta Coiture, sobre el agitado mundo de la Semana de la Moda de Paris. En ella participa como coproductora e intérprete.