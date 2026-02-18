El alumnado vasco mejora sus competencias en castellano, euskera y matemáticas

El diagnóstico concluye que hay una mejora generalizada en castellano, euskera y matemáticas entre el alumnado de 4 primaria y 2º de la ESO. La mejora es más sustancial en secundaria, y de forma especial en euskera, competencia en la que se sube 10 puntos.

En los niveles iniciales, ha explicado la consejera en comparecencia parlamentaria, se sufre aun el impacto de la matrícula viva. La llegada de estudiantes iniciado el curso ha superado los 7.500, ha explicado Begoña Pedrosa que ha calificado el sistema de tensionado por esta cuestión.

En cuanto a las diferencias socioeconómicas o de origen y cómo afectan a los resultados, la consejera ha asegurado que 'a medida que el alumnado está más tiempo en el sistema, la brecha se reduce'.

Menos alumnos, más diversos

La matrícula total en el curso 2024-2025 se sitúa en 384.515 alumnos y alumnas, 8.385 menos que el curso anterior, derivado de la caída de la natalidad. En 2024, el alumnado de origen extranjero representa el 23,5% en Infantil, el 20,3% en Primaria y el 17,4% en ESO, frente al 2% registrado en Infantil en 2015.

Además, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ha pasado de 14.223 (curso 2012-2013) a 25.482 (curso 2023-2024).