Alerta e indignación por las agresiones a policías en los botellones

LEER MÁS Valoración de los incidentes del consejero de Seguridad

Los altercados se vienen repitiendo por toda la geografía vasca de forma especial durante los fines de semana. En los últimos días, Ertzaintza y policías locales han sufrido agresiones en varias localidades. Arrigorriaga, Villabona, Urretxu, Plentzia han sido algunos de los escenarios de estos desórdenes públicos. Las imágenes de lanzamiento de botellas y enfrentamientos con la policía se han hecho virales y se ha podido comprobar cómo las patrullas en algunos casos se retiraban para evitar males mayores. 'No podemos permitir como sociedad que nuestra policía sea agredida fin de semana sí y fin de semana también sin ningún tipo de consecuencia legal para los agresores. La ausencia de sanción está llevando a un incremento en la escalada de agresiones violentas y con ello del peligro de que ocurra una desgracia no deseada', han denunciado desde el sindicato ESAN.

Por su parte, el consejero de seguridad Josu Erkoreka ha defendido la proporcionalidad de las actuaciones policiales 'a elevadas horas, con mucha gente hay que medir mucho y muy bien cómo actuar'. Erkoreka ha asegurado que 'apelando a la experiencia, esto no pasaba con el toque de queda, no había incidentes nocturnos'. De igual manera, ha afeado la insolidaridad e irresponsabilidad de quienes no cumplen las normas, más aun cuando se están dando cifras tan preocupantes de contagios.