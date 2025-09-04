Alcalde de Bilbao asegura que "le duele en alma la imagen" dada en la Vuelta

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha asegurado que le "duele en el alma la imagen repetida en todos los medios" de los incidentes causados en La Vuelta por "incívicos e imprudentes" y ha expresado sus dudas de que su objetivo fuera solidarizarse con Palestina. Asimismo, ha instado a los grupos de la oposición a condenar lo sucedido, "especialmente a aquellos que siempre callan, tiran la piedra y esconden la mano" y además "se felicitan por lo ocurrido".

Aburto ha lamentado, en declaraciones a los medios, los incidentes registrados en la etapa de La Vuelta de este miércoles durante las protestas convocadas en contra de la participación de un equipo israelí y que llevaron a acortar el final de la carrera, previsto en la Gran Vía bilbaína, por motivos de seguridad.

Mensaje contra el genocidio

El alcalde de Bilbao ha comenzando su intervención con un mensaje "contra el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino", sobre todo en Gaza, y de solidaridad con Palestina. "Criticamos la violencia por parte de Israel y condenamos también los asesinatos de Hamas contra el pueblo israelí", ha señalado.

En palabras de Aburto, "Bilbao es un municipio sin mordazas, sin medias tintas y, como siempre, han condenado todo tipo de violencias, empezando por aquellas que nos han tocado sufrir aquí mismo, sin ir más lejos".

El alcalde, que ha recordado "otras situaciones censurables" como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha insistido en que "no es nuevo este mensaje" por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao, que integran PNV y PSE-EE, y ha lamentado "a veces puede parecer que quien hace más ruido y grita más, más razón tiene o se le llena la boca felicitándose por haber protestado pero sin medir las consecuencias".

'Un grupito que no nos representa'

En esta línea, ha advertido de que en la jornada de ayer se tuvo "la oportunidad de dar, al menos en Europa, una imagen de un Bilbao solidario y humano, pacifista, contrario a todas las violencias, reivindicativo pero respetuoso y de ciudad acogedora y organizadora de grandes eventos por el bien y beneficio de esta villa".

Por ello, ha asegurado que, "como a tantos" bilbainos, le "duele en el alma la imagen repetida en todos los medios de un Bilbao, o mejor, de un grupito que no nos representa en ningún sentido". "Reclamar, protestar, reivindicar, por supuesto que sí. En eso nos podemos encontrar y nos vamos a encontrar. Pero usar la violencia poniendo en riesgo la seguridad, la salud y hasta la vida de los ciclistas, no, no y no", ha remarcado.