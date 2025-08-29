El alcalde de Baños de Ebro no rectifica: "La piedra por voluntad propia no la voy a quitar"

La inscripción "Caídos por Dios y por España" con los nombres de cuatro vecinos del pueblo asesinados durante la Guerra Civil preside el consultorio médico de Baños de Ebro, antaño fue la ecuela de los chicos.. Ya por el mes de marzo, la Agrupacion Socialista en rioja alavesas realizó una denuncia pública exigiendo el borrado de este "vestigio franquista".

El alcalde popular Francisco Javier García no atendió a la petición. Tampoco al requerimiento de la Subdelegacion del Gobierno de España en Álava para su retirada.

Los 300 vecinos de esta localidad situada en el corazón de la Rioja Alavesa conviven desde hace años. Forma parte del pueblo. En ese sentido, su alcalde considera "que todo se ha exagerado mucho. No creo que moleste a nadie. Aquí hay familiares de los nombres inscritos. Nadie se ha quejado"

El tema, que viene de largo, vuelve a ganar protagonismo. Por su parte, la Subdelegación ha vuelto a reiterar que tomará medidas.