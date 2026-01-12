Álava revocará los títulos honorarios a Franco y Mola

Las Juntas Generales de Álava han presentado una norma foral por la que se retirarán los títulos honorarios al dictador Franco y al general Mola tras un acuerdo entre PNV y PSE-EE con EH Bildu y Elkarrekin. El objetivo de la iniciativa es "corregir una anomalía" que persistía desde el comienzo de la transición y que demuestra que "nunca se rompió verdaderamente con el franquismo", ha señalado la portavoz de EH Bildu Araba, Eva López de Arroyabe, en un comunicado.

Dichos títulos se otorgaron en 1936, tras el golpe de estado, momento en que se inició el proceso de designación de Franco y Mola como "Padre de la Provincia", una condecoración a la que se sumó el título de "Diputado General Honorario" en el caso del dictador.

Fecha límite

Según ha explicado el grupo de Elkarrekin en un comunicado, 'la simbólica fecha del 3 de marzo marca el límite pactado para que se deroguen todos los títulos honoríficos y condecoraciones otorgadas por la Diputación Foral de Álava a personas relacionadas con la dictadura y represión franquista entre 1936 y 1976.

Entre ellos, los que aún ostentan personajes clave en la represión fascista como los Generales Germán Gil Yuste (Hijo Adoptivo de Álava) -imputado por crímenes contra la Humanidad- y Camilo Alonso Vega (Padre de la Provincia y Medalla de Álava) -líder de la Ofensiva de Legutio en la Batalla de Villarreal y jefe de los campos de concentración franquistas donde acabaron medio millón de personas-; Vicente Abreu Madariaga (Medalla de Álava) miembro de su batallón y posteriormente presidente de la Diputación de Araba y gobernador militar de la provincia; o Luis Martín Ballesteros (Medalla de Oro de Álava) Gobernador Civil de Araba recordado por reprimir salvajemente durante más de 10 años huelgas y movimientos sociales