Álava inicia expediente sancionador contra los organizadores de los campamentos de Bernedo

La Diputación Foral de Álava ha iniciado expediente sancionador contra la asociación Sarrera Euskal Udaleku Elkartea, que organiza los campamentos de Bernedo (Álava), sobre el que, hasta el momento, se han presentado 21 denuncias por presuntos delitos de agresión sexual, de exhibicionismo y de coacción a los menores que participaban en ellas,

Así lo ha señalado el diputado general de Álava, Ramiro González, durante su comparecencia en las Juntas Generales de Álava a petición del Partido Popular. González ha anunciado que la institución foral ha incoado expediente sancionador a la asociación, tras evidenciarse "dos incumplimientos graves de obligaciones" de la normativa.

En primer lugar, incumplimiento de la obligación de realizar una comunicación previa de la actividad al departamento competente de la Diputación Foral de Álava y, en segundo lugar, incumplimiento de la obligación de facilitar las funciones de inspección de la administración competente consistente a facilitar la documentación que le fue requerida y a la que "no respondió". Este expediente tendrá su tramitación administrativa correspondiente.

Ramiro González ha relatado los hechos desde que el pasado 15 de septiembre la Diputación tuviera conocimiento de los 'udalekus' a raíz de un correo de una madre, ya que la actividad "no ha estado nunca inscrita en la Diputación Foral de Álava ni fue comunicada al Departamento de Juventud", por lo que "se trataba de una actividad desconocida".

Asimismo, ha indicado que, "desde el primer momento, la prioridad del Departamento fue atender a las familias, conocer de primera mano la situación generada en el 'udaleku' de Bernedo y dar respuesta con responsabilidad institucional", así como "dar traslado a la Fiscalía de toda la documentación administrativa recopilada sobre el caso".