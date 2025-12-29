El aeropuerto de Bilbao alcanza el "récord histórico" de siete millones de pasajeros

El aeropuerto de Bilbao superó este domingo los siete millones de pasajeros en lo que va de 2025, una cifra "récord histórico", ya que es la primera vez que la infraestructura vizcaína alcanza esta cifra de viajeros en un solo año desde la inauguración del aeropuerto en 1948.

En un comunicado, Aena ha señalado que, tras franquear la barrera de los siete millones de pasajeros, el Aeropuerto de Bilbao enlaza su tercer récord histórico anual consecutivo, después de registrar 6.777.267 pasajeros en 2024 y 6.336.441 en 2023. Justo antes de la pandemia, en 2019, se alcanzaron los 5.905.804 pasajeros.

Aena ha asegurado que la cifra alcanzada este domingo es "un reflejo de la confianza" de las compañías aéreas en el aeropuerto y "en el potencial del territorio al que sirve", así como de su apuesta "por ofrecer un servicio seguro, eficiente y sostenible en una infraestructura de la máxima calidad".

El director del aeropuerto, Iván Grande, ha agradecido el trabajo de toda la comunidad aeroportuaria que ha hecho posible celebrar esta efeméride y ha mencionado al personal de Aena, empleados de las aerolíneas, empresas de asistencia en tierra, arrendatarios comerciales y de restauración, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros colectivos "implicados en el día a día de las instalaciones".

También ha destacado la colaboración con las instituciones locales, y ha expresado la motivación que supone este récord para "seguir trabajando y ofreciendo el mejor servicio".