La abundancia de anchoa juvenil en el Golfo de Bizkaia crece y duplica la media histórica

La campaña Juvena 2025, liderada por Azti e impulsada por el Gobierno Vasco, estima una biomasa de 544.781 toneladas

Europa Press

san sebastián |

La abundancia de anchoa juvenil en el Golfo de Bizkaia crece y duplica la media histórica, según los resultados de la campaña científica Juvena 2025, impulsada por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y coordinada por el centro tecnológico Azti, que ha completado la evaluación de la población juvenil de anchoa en esta zona.

Las estimaciones confirman un nivel de abundancia alta y sitúan la biomasa de juveniles en 544.781 toneladas. Esta cifra duplica la media histórica y supone un incremento notable respecto a las 255.344 toneladas registradas en 2024.

Los resultados de Juvena, desarrollada entre el 5 de septiembre y el 10 de octubre, anticipan un buen reclutamiento para la próxima temporada costera de 2026 y refuerzan las previsiones que marcó Bioman en el mes de mayo. Esta otra campaña, también liderada por Azti, estimó una biomasa adulta elevada y una alta producción de huevos.

Ambos estudios, en el marco de los programas de seguimiento del Gobierno Vasco y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), proporcionan una radiografía completa del ciclo vital de la especie, "esencial para la gestión adaptativa y sostenible de uno de los recursos más valiosos del litoral cantábrico", han señalado desde el centro de investigación.

"Los datos de 2025 reflejan la buena salud de la especie y refuerzan la importancia de seguir apostando por una gestión de las pesquerías basada en conocimiento científico", ha afirma el viceconsejero de Pesca y Desarrollo Litoral del Gobierno Vasco, Leandro Azkue.

La combinación de las series Juvena y Bioman permite estimar con precisión el reclutamiento y la evolución del stock, información esencial para la evaluación científica que realiza el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM).

