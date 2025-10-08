Sentencia

Absuelven a la enfermera antivacunas de Santurtzi, al estimar que padece una alteración psicológica

La profesional sanitaria deberá cumplir siete años de tratamiento psiquiátrico como condena

Llega el juicio a la enfermera acusada de simular la vacunación de menores en Bizkaia

Vacunas Osakidetza
Vacunas Osakidetza | Osakidetza

La Audiencia de Bizkaia ha absuelto a la enfermera del centro de salud de Kabiezes (Santurtzi-Bizkaia) juzgada por simular la vacunación de cientos de menores, al apreciar la eximente completa de alteración psíquica.

En la sentencia hecha pública hoy, el tribunal ha resuelto, sin embargo, imponer a la acusada como medida de seguridad siete años de tratamiento médico externo pautado por un médico especialista en psiquiatría y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de profesión o empleo público en el ámbito de las profesiones sanitarias.

Además, también fija que la acusada indemnice a Osakidetza con 20.000 euros por los gastos que supuso para el Servicio Vasco de Salud volver a inocular a los menores.

