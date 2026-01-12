ABAO lleva a la ópera "Los sufrimientos del joven Werther" de Goethe

ABAO Bilbao Opera ofrecerá cuatro funciones entre los días 17 y 26 de enero de 'Werther', de Jules Massenet, basada en "Los sufrimientos del joven Werther" de Goethe. Además se han programado diversas propuestas culturales en distintos puntos de Bilbao y la EHU en torno a la ópera.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la representación el sábado 17 dará comienzo a las 19.00 horas, y el resto de las funciones se iniciarán las 19.30 horas. Se trata de un drama lírico en cuatro actos y cinco cuadros con libreto de Édouard Blau, Paul Milliet y Georges Hartmann, narra la historia de un triángulo amoroso, desesperado y trágico, entre el poeta Werther, la joven Charlotte, y Albert su prometido y con quien debe casarse.

Celso Albelo interpreta al apasionado y sentimental Werther, héroe romántico extremo que se revela contra las exigencias sociales de la época y se precipita hacia el fatalismo autodestructivo. Es uno de los roles más exigentes del repertorio que a menudo se califica como 'el Tristán francés' por su intensidad vocal y emocional.

La dulce y responsable Charlotte está encarnada por la mezzosoprano Annalisa Stroppa. Es un personaje de contención que recorre un arco emocional complejo con momentos de profunda intensidad lírica. Àngel Òdena interpreta a Albert, el prometido de Charlotte que representa la racionalidad y el orden en contraste con el idealismo del protagonista. El personaje de Sophie, la hermana pequeña de Charlotte que aporta frescura y optimismo al tono trágico de la ópera está interpretado por Lucía Iglesias, que debuta en ABAO.

Junto a ellos, el barítono Enric Martínez-Castignani como Le Bailli, el padre de Charlotte y Sophie que encarna una figura de autoridad; Josu Cabrero que interpreta a Schmidt, un amigo de los Bailli; José Manuel Díaz en el papel de Johann, Martín Barcelona como Bruhlmann y Olga Revuelta como Kathchen.

La partitura de Massenet mantiene la pureza emocional de la obra incorporando efectos y detalles como la sonoridad del arpa, el dramatismo del corno inglés, la sutileza de las maderas y la densidad doliente de las cuerdas, con el violonchelo como protagonista. Una orquestación "inquieta, vibrante, llena de destellos melódicos y con todo el refinamiento francés que el maestro Carlo Montanaro va a abordar al frente de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa". Además, el coro infantil Leioa Kantika Korala, dirigido por Basilio Astúlez, aporta un toque de sensibilidad a esta ópera.

Actividades paralelas

Por otra parte, ABAO Bilbao Opera ha organizado un programa de actividades culturales paralelas para todos los públicos en torno a esta obra.

Entre los días 12 y 14 de enero se celebrará un ciclo de conferencias sobre 'Werther' a cargo del compositor Carlos Imaz, con acceso libre hasta completar aforo, en distintos espacios de Bilbao y alrededores. El 12 de enero a las 13.00 horas en las Aulas de la Experiencia de la EHU y a las 19.00 horas en el Centro Municipal Basurto, el 13 de enero a las 19.00 horas en Romo Kultur Etxea y el 14 de enero a la misma hora en el Centro Municipal Deusto.

El 15 de enero, Carlos Imaz ofrecerá en Eibar la conferencia titulada ¿Qué se esconde tras el telón?, en el Aula Magna de La Armería Eskola, de 10.00 a 12.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El 16 de enero, el compositor impartirá una nueva conferencia sobre Werther en la Universidad Popular de Logroño a las 11.30 horas, también con entrada libre. Ese mismo día, dentro del ciclo El ABC de la Ópera y en colaboración con la Universidad de Deusto, el periodista y crítico musical Rubén Amón presentará la ópera Werther y la obra de Massenet en una conferencia que tendrá lugar en el Auditorio de la Universidad de Deusto a las 18.30 horas y que se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube de ABAO, con entrada libre previo registro en abao.org.

El 19 de enero se realizará una entrevista en directo a Annalisa Stroppa dentro del 'podcast' Concierto Desorden. El encuentro tendrá lugar en la Sala Baroja del Bizkaia Aretoa-EHU a las 19.00 horas, con entrada libre mediante invitación disponible en abao.org, y posteriormente estará accesible en diversas plataformas de 'podcast'.

Finalmente, el 21 de enero, el Ateneo de Santander acogerá a las 19.30 horas una conferencia a cargo de Aitziber Aretxederra, responsable del programa didáctico de ABAO, quien explicará el argumento de la ópera y comentará sus momentos musicales más destacados, con entrada libre hasta completar aforo.