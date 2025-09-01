El 63% de los estudiantes de la EHU tarda menos de un año en encontrar trabajo

El 63% de los estudiantes de la Universidad Pública del País Vasco (EHU) tarda menos de un año en encontrar trabajo y el 94% está trabajando tres años después de titularse, mientras que tres de cada cuatro titulados en Formación Profesional (FP) consiguen empleo en su área de formación.

Estos son algunos de los datos más relevantes de la última encuesta de inserción laboral correspondiente al cuarto trimestre de 2024 de Lanbide, en la que ha analizado las trayectorias profesionales de más de 21.000 personas egresadas del sistema universitario, la formación profesional y los certificados de profesionalidad.

Uno de los resultados más relevantes de esta edición es que las personas egresadas de titulaciones técnicas universitarias son quienes acceden más rápidamente al mercado laboral, ya que el 94% estaba trabajando tres años después de titularse, mientras que el tiempo medio para encontrar empleo en este colectivo se sitúa en solo 11 meses.

Además, tres de cada cuatro personas tituladas en Formación Profesional encuentran trabajo en ocupaciones relacionadas con sus estudios, lo que confirma "el alto grado de alineación entre esta formación y las demandas del mercado". Por otro lado, casi el 60% de las personas que hacen cursos para lograr un Certificado de Profesionalidad, encuentra empleo.

Por tipo de formación, el 85% de los titulados universitarios trabaja tres años después de finalizar sus estudios, un 88% ha encontrado un empleo acorde a su nivel de cualificación y un 78%, en áreas relacionadas con su formación. Además, el 64%, alcanza estabilidad laboral, el "mejor dato histórico", según ha destacado el Servicio Público Vasco de Empleo.

'Alta satisfacción'

La media salarial neta a jornada completa es de 1.828 euros, con una brecha de género aún presente, de 104 euros de diferencia entre hombres y mujeres. Además, el 75% volvería a elegir los mismos estudios, lo que refleja un alto nivel de satisfacción.

Las tasas de empleo en los titulados de Formación Profesional (51) y actividad (60%) han descendido ligeramente, pero la calidad del empleo ha mejorado, con un 62% de empleos estables. Además, un 33,9% consigue empleo gracias a las prácticas, lo que subraya, según Lanbide, "su papel clave".