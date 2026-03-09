El 61,2% de los adolescentes vascos cree estar mejor que sus progenitores a su edad, el dato más bajo desde 2008

Un informe realizado por el recientemente unificado Observatorio de la Infancia, Adolescencia y Juventud ha revelado que, entre los adolescentes de entre 15 y 17 años, el 61,2% cree estar mejor que sus progenitores a su edad, el dato más bajo de la serie iniciada en 2008.

La imagen física tiene, de media, una importancia menor (7,6 en 2025), pero es el aspecto que más ha crecido con un punto más que en 2017. Además, el aspecto con el que se sienten menos satisfechos es el de las relaciones sentimentales y/o sexuales, que ha descendido más de dos puntos respecto a 2014.

Valores

El 88,4% de los adolescentes vascos están a favor del matrimonio homosexual, el 86,3% de la eutanasia y el 83,7% del aborto. En los tres casos el apoyo es mayor entre las chicas que entre los chicos, con porcentajes que superan el 90 % entre ellas.

La mayoría de la juventud piensa que el cambio climático se debe a la acción humana y no se trata, sin más, de un cambio cíclico de la naturaleza (78,8%), y la posición contraria es mayor en chicos (18,9%) que en chicas (9,1%). Nueve de cada diez adolescentes demandan medidas más drásticas para frenar el cambio climático (89,9%).

Una de cada cuatro personas de 15 a 17 años cree que hay demasiadas personas extranjeras en Euskadi (28,5%), y casi la mitad facilitaría la entrada únicamente a quienes tuvieran contrato de trabajo (48,2%). Ambas percepciones han aumentado de 2020 a 2024.

Por otra parte, se recoge que el 14,6% de los chicos de 15 a 17 años cree que la violencia de género no existe (frente al 2,9% de las chicas) y el 42,0% opina que se ha llegado demasiado lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres y que ahora se está discriminando a los hombres (en el caso de las chicas, un 14,6%).

Tres de cada cuatro adolescentes señalan que habría que poner en marcha más acciones de discriminación positiva a favor de las mujeres (76,1%), mientras que las chicas demandan acciones de discriminación positiva en mayor medida que los chicos (84,0% y 68,5%, respectivamente).

Además, casi la mitad de las y los adolescentes (47,1%) dicen tener miedo a andar de noche en solitario por su pueblo o barrio, en porcentaje mucho mayor entre mujeres (66,4%) que entre hombres (29,1%).

Participación social

El 14,3% de las chicas y los chicos adolescentes realizan labores de voluntariado en la actualidad. Este porcentaje se ha incrementado de forma notable respecto al registrado en 2012 (4,4%). Las chicas participan más que los chicos en tareas de voluntariado (17,7% y 11,2%, respectivamente en 2025).

Por otro lado, casi la mitad de las y los adolescentes dicen estar muy o bastante interesados en la política (48,7% en 2024), interés que ha experimentado un incremento constante desde 2008, cuando apenas un 11,1% decía tenerlo. Los chicos están algo más interesados que las chicas (50,9% y 46,3%, respectivamente). Tres de cada cuatro adolescentes (75,9%) creen que la democracia es la mejor forma de gobierno, y los chicos comparten esta idea en mayor medida que las chicas (79,7% y 72,0%, respectivamente). La diferencia, señala el estudio, se debe a que entre las chicas hay un mayor porcentaje que no responde a la pregunta.

Redes sociales

Pese a que casi 6 de cada 10 adolescentes crean que con las redes sociales sea más fácil hacer amistades, la gran mayoría también cree que internet y las redes sociales han hecho que las relaciones sociales sean más superficiales (78,9%). Además, siete de cada diez adolescentes piensan que con el uso de Internet y las redes sociales conllevan un mayor aislamiento social.

La gran mayoría opina que el uso de las redes sociales afecta negativamente al rendimiento en los estudios (81,5%) y en la salud mental (76,6%), y solo un tercio piensa que es fácil encontrar apoyo emocional ante cualquier problema en ellas. Un 30,3% cree que se exagera mucho acerca de los riesgos que entrañan.