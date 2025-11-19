El 60% de las alcaldesas y concejalas vascas afirman haber sufrido violencia sexista

La Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) ha presentado un plan para combatir la violencia y el sexismo que sufren las mujeres en la política local a raíz de un sondeo interno de 2021 en el que el 60 % de las alcaldesas y concejalas vascas afirmaron haber sufrido violencia sexista en sus puestos.

Entre las formas más comunes de violencia figuran la interrupción sistemática del uso de la palabra (60%), las faltas de respeto en actos oficiales (54%), el trato paternalista o "mainsplaning" (52%), y el acceso limitado a cargos y responsabilidades por estereotipos de género (30%).

Las 89 alcaldesas y 1.170 concejalas vascas han propuesto 33 medidas para que cada Ayuntamiento podrá adaptar a su realidad. Las medidas se articulan en torno a tres ejes -sensibilización, prevención y actuación- e incluyen iniciativas como Pactos municipales con el compromiso público de todos los grupos políticos, paridad en los órganos de gobierno y reparto equitativo de responsabilidades y acuerdo sobre horario y duración de comisiones y plenos, conciliables con responsabilidades de cuidados.

Asimismo, plantea protocolos de respuesta rápida ante casos de acoso o violencia, con canales de escucha y denuncia, y posibles medidas cautelares, códigos éticos y de conducta, seguridad física y digital, así como apoyo psicológico y jurídico a las víctimas, apoyo entre mujeres electas y colaboración con medios de comunicación y agentes locales para erradicar el tratamiento sexista y fomentar una cultura política igualitaria.