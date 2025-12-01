54 días de espera media para ser operado en Euskadi

El Servicio Vasco de Salud se ha felicitado a través de un comunicado de la reducción en un día de las listas de espera quirúrgica, lo que interpretan como 'una mejora clara en sus tiempos de respuesta'. Y esto, apuntan cuando las cifras de actividad han seguido creciendo

Con datos registrados hasta el pasado 28 de noviembre, el tiempo medio de asistencia quirúrgica se sitúa en 54,12 días de media, dos menos que en mayo de 2025. Ha aumentado la actividad quirúrgica de cirugía mayor programada, alrededor de un 1% respecto a 2024.

56 días para consultas hospitalarias

El tiempo medio de asistencia para una consulta por un especialista en el hospital se mantiene en 56 días, 'pero con mucha más actividad'. A lo largo del año se ha atendido a 78.000 personas más que el año anterior, 'hasta alcanzar un récord de 4.076.159 pacientes vistos entre el 1 de enero y el 28 de noviembre'.

Para Osadiketza, estos datos confirman que se ha logrado 'absorber una demanda creciente sin trasladarla a mayores tiempos de espera'.