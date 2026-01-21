25 años de internamiento al novio de Yanely por asesinarla en un brote psicótico en Bilbao

La sección sexta de la Audiencia de Bizkaia ha impuesto, por acuerdo entre las partes, al joven acusado de asesinar y profanar el cadáver de su novia durante un brote psicótico en Bilbao, una medida de seguridad de internamiento por un máximo de 25 años y 5 meses en un centro penitenciario psiquiátrico, al considerar la eximente completa por enfermedad mental.

La Fiscalía, las acusaciones y la defensa han acordado además una medida de libertad vigilada por 10 años, una vez cumpla con la pena de internamiento y que el hombre indemnice con más de 385.000 euros a los familiares de la víctima.

El acuerdo se ha alcanzado antes de que diera comienzo el juicio con jurado que estaba previsto que se desarrollara durante cinco sesiones, y la magistrada presidente deberá ahora redactar la sentencia que el propio acusado ha aceptado y que ninguna de las partes prevé recurrir, según han manifestado.