El 18 % de los vascos sufre estrés laboral frecuente

La empresa de recursos humanos Randstad que ha hecho 4.300 entrevistas a trabajadores sobre su bienestar emocional y que se ha dado a conocer con el arranque de la actividad laboral en septiembre para muchos empleados.

Concretamente el estudio recoge que un 2,8 % de los trabajadores vascos sufre siempre estrés, el 15,7 % lo padece frecuentemente, el 44,7 % dice que lo siente a veces, un 26,1 % señala que rara vez y solo el 10,4 % afirma que nunca.

Euskadi se sitúa sin embargo por debajo de la media nacional, donde el 21,2 % de los empleados sufre siempre o frecuentemente estrés en el trabajo. En el conjunto nacional se aprecia más estrés entre las mujeres: el 63,6 % de las encuestadas asegura sentir estrés de forma frecuente o recurrente, frente al 48,9 % de los hombres.

Por sectores, en sanidad uno de cada tres trabajadores en España (35,6 %) afirma estar actualmente emocionalmente agotado, y un 43,3 % lo ha estado en el pasado. En la construcción, el 31,5 % está actualmente agotado, el mismo porcentaje que ha vivido esa situación antes. En educación, el 29,8 % sufre ‘burnout’ ahora, y un 35,1 % lo ha sufrido previamente. En el caso de los trabajadores del sector tecnológico, un 25,2 % está agotado emocionalmente hoy, y un 45 % lo ha experimentado.

Por el contrario, los sectores con menor afectación emocional son la administración pública, donde un 41,3 % no ha sentido nunca agotamiento, y solo un 10,3 % lo sufre en la actualidad; en el sector de cultura y arte un 38,7 % asegura no sentirse nunca agotado mentalmente, y el sector de la energía y medioambiente, un 37,1 %