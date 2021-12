Entrevista Más de uno Gipuzkoa

The Big Game toma como inspiración los Ajedreces Vivientes del siglo XVI

The Big Game crea una versión libre y desplazada de un ajedrez coreográfico a cuerpo real. 32 personas forman parte del proyecto, el número de piezas en el juego. El proyecto se apoya en la construcción de un sistema coreográfico que pone en juego la coexistencia de estos cuerpos y la orquestación de mil y un movimientos posibles. The Big Game expande la búsqueda coreográfica iniciada en The Endgame. Es un proyecto que implica a varios agentes: Azkuna Zentroa, alumn@s de Dantzerti y el apoyo del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.