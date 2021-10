Más de Uno Gipuzkoa 27/10/2021

LEER MÁS Más de uno Gipuzkoa

Los ayuntamientos del territorio recaudan entre 20 y 25 millones al año con este tributo. Esta es la tercera vez que el Constitucional se manifiesta en contra de este impuesto. Los consistorios no podrán cobrar el impuesto desde la fecha de la sentencia, no tiene carácter retroactivo. Con el nuevo fallo, los ayuntamientos no tendrán posibilidad de cobrar el impuesto desde la fecha de la sentencia. La medida se aplicará a partir de su día de publicación. Es decir, se aplicará sin carácter retroactivo. Pero también afectaría a aquellas reclamaciones que están pendientes de recurso en los juzgados.

Markel Olano Diputado general de Gipuzkoa / entrevistado pro Kontxi Arruabarrena.

Vanesa Duran ETS y Comisión de movilidad.

Espacio de la OCU con: Kepa Loizaga delegado de la OCU en el Pais Vasco.

Actualidad sobre el Día internacional del déficit de atención y la hiperactividad.

Jon Aizpurua, director técnico del área de Acción Cultural / Literaktum 2021.

Martxa solidaria Katxalin.

El pulsómetro con: Mikel López.

Deportes con Iñigo Taberna.

Más de Uno Gipuzkoa: