Más de uno Gipuzkoa 26/01/2021 con Eduardo Yañez

LEER MÁS Más de uno Gipuzkoa

La falta de pruebas al volante es el problema que nadie afronta y que acaban pagando los alumnos de autoescuelas. En las autoescuelas guipuzcoanas ya no saben ni qué decir a sus alumnos. Tienen una lista de espera de cuatro meses para examinarse y va en aumento. La causa es conocida, no hay examinadores suficientes en Gipuzkoa. La Asociación de Autoescuelas de Gipuzkoa (GAE) espera que tanto la Subdelegación del Gobierno como la Jefatura Provincial de Tráfico puedan conseguir una respuesta favorable de la DGT tras la reunión que van a mantener hoy. La situación es de colapso, con mucho trabajo pero no se puede sacar adelante porque sigue pendiente el problema de siempre, no hay personal suficiente en Gipuzkoa para hacer las pruebas y los exámenes son cada vez más largos. En Gipuzkoa corresponden diez examinadores, pero no han llegado a estar todos en activo, fijos hay seis y uno itinerante. No cubren su plantilla por jubilaciones o por traslados, y eso retrasa la lista de espera.

Hoy en Más de uno Gipuzkoa hablamos con: