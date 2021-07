Más de uno Gipuzkoa 01/07/2021 con Eduardo Yañez

LEER MÁS Más de uno Gipuzkoa

El alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi, ha pedido al Departamento vasco de Salud que lleve a cabo un cribado masivo en esta localidad guipuzcoana para identificar el brote de covid-19 registrado en el municipio. Además, ha señalado que no pueden afirmar, con la información de la que disponen, que el aumento de casos positivos en los últimos días se deba a las celebraciones de las fiestas de San Juanes. Lertxundi nos comenta que esta pasada noche supieron que "a las responsables del ambulatorio de Hernani no les permitían tomar parte en la Mesa de Salud" que se ha reunido este jueves para "analizar los datos más allá de los casos positivos, qué incidencia, en qué periodo de edad". En este sentido, ha afirmado que el Ayuntamiento no ha "recibido" esos datos para poder "tomar medidas".

