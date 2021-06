Martín Berasategui recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

LEER MÁS Más de uno Gipuzkoa

Habiendo sido retrasada la celebración del acto debido a la pandemia, ha sido este miércoles 23 de junio de 2021, a las 12 en el Palacio Real de El Pardo de Madrid cuando se ha llevado a cabo la entrega de los galardones de los premiados en 2018 y 2019, presidida por Sus Majestades Los Reyes de España. Este galardón distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico. Martín señala: “Sumar este reconocimiento a mi carrera profesional me llena de satisfacción y emoción. La vida me está regalando momentos que jamás imaginé y no puedo hacer otra cosa que agradecérselo a mi familia, a mis equipos y a todos los que me acompañan para hacer posible este precioso viaje como cocinero.”