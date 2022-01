ENTREVISTA EN MÁS DE UNO BIZKAIA

"De momento el covid no puede ser tratado como una gripe" Begoña Díez epidemióloga

La epidemióloga BEGOÑA DÍEZ , en los micrófonos de ONDA CERO ha advertido de que la conversión de la Covid en una enfermedad endémica todavía está lejos. "Sigue siendo un virus epidémico", ha indicado. Hoy no tenemos datos de la evolución del Covid, que se prevé siga estando al alza y por tanto siga siendo pandemia. El número de casos y la falta de previsión a futuro obliga a pensar que no estamos en una fase de endemia y por tanto de control. Además y aún si fuera así, no hay que confundir endemia con menos peligrosidad o mortandad .