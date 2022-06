entrevista más de uno bizkaia

Barkala: "Pochettino cumple los requisitos pero tiene contrato en vigor con el PSG y mientras así sea, no puede ser"

El candidato a la presidencia del Athletic, Ricardo Barkala, ha pasado por Más de Uno Bizkaia para hablar de su proyecto económico, social y deportivo de cara a convencer a los socios este próximo viernes en los comicios electorales. Cuestionado por el técnico que ocuparía el banquillo reconoce que ha hablado con Pochettino pero que "tiene un contrato en vigor y mientras se de esta circunstancia no puede ser y ya los plazos son los que son". Eso sí, no ha querido afirmar que Pochettino no entrenará la próxima temporada al Athletic.