ON EGIN

El jamón, nuestro tesoro gastronómico

El principal protagonista en la historia de este manjar es el cerdo ibérico. Una raza autóctona que a lo largo de los años ha ido desarrollando las características que lo hacen especial y diferente. Estos animales se crían en las dehesas, donde pueden pastar libremente y ejercitarse, lo que añade un plus al producto final en comparación con los de otros cerdos criados en un régimen no extensivo. Hoy en ON EGIN hemos aprendido cómo diferenciar un buen jamón , cómo cortarlo, envasarlo, el mejor maridaje.....con Fernando Canales y Oscar Peñin.