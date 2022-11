El 30% de la población padece Diabetes mientras que cerca del 10% desconoce padecerla

Hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes Según el estudio Di@betes (sobre prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 en España), casi el 30% de la población estudiada presenta algún tipo de alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, y alrededor de un 6% no está diagnosticado. Entre el 10 y el 15% de la población desconoce padecerla. La prevalencia de la diabetes tipo 2 y las alteraciones de la glucosa aumentan de manera significativa con la edad, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Según SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, las personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) no diagnosticada presentan un alto riesgo de padecer enfermedades cardiacas, dislipidemia, hipertensión y obesidad comparativamente con la población no diabética. Por esta razón, la detección precoz y el tratamiento inmediato reducen la gravedad de la enfermedad, así como las futuras complicaciones e ingresos hospitalarios.

Desde la Asociación de Diabéticos de Álava, su vicepresidenta, Enara Chimeno, ha reseñado la importancia de la prevención. De hecho el lema de este año es “Educar para proteger el futuro”.Chimeno ha añadido, además, que en los últimos años están incrementándose los casos de Diabetes tipo 1, la que afecta a niños y adolescentes cuyo origen se desconoce. Habitualmente parte desde el nacimiento y se genera porque el páncreas no crea la suficiente insulina. Este tipo no se puede prevenir a diferencia del tipo 2 que está estrechamente relacionado con los hábitos de vida . Los malos hábitos alimenticios con ingesta, por ejemplo, de alimentos precocinados, de alto contenido graso o procesados no ayudan. También es importante realizar ejercicio físico. La recomendación es de 30 minutos al día, como mínimo, o 4 horas a la semana.

El no correcto control de esta patología puede derivar en graves complicaciones como problemas cardíacos, nefropatías, neuropatías, pie diabético, problemas relacionados con la visión, trastornos óseos y de las articulaciones, complicaciones cutáneas, problemas en el aparato digestivo, disfunción sexual, problemas en los dientes y las encías o incluso amputaciones.

DIFERENCIAS ENTRE LA DIABETES TIPO 1 Y LA DIABETES TIPO 2

La diabetes tipo 1 (DM1)

Aunque la diabetes tipo 1 puede desarrollarse en adultos, se caracteriza porque tiene mayor incidencia entre los jóvenes y los niños. En este tipo de diabetes, el propio sistema inmunitario del paciente produce una destrucción de las células beta del páncreas, lo que origina una deficiencia total de insulina. La insulina es la hormona que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo.

No se puede prevenir la aparición de la diabetes tipo 1 y no se conocen las causas que la provocan. Se caracteriza por ser crónica, ya que una vez que ha aparecido, la enfermedad no remite y requiere llevar un tratamiento de por vida. Las personas diagnosticadas de diabetes tipo 1 han de administrarse inyecciones de insulina a diario o bien estar conectados a una bomba de insulina para poder llevar un control adecuado de sus niveles de azúcar en sangre.

La diabetes tipo 2 (DM2)

Aunque la diabetes tipo 2 puede afectar a personas de cualquier edad, incluso niños, se desarrolla con mayor frecuencia en personas adultas y mayores. La obesidad y una vida sedentaria son, entre otros, algunos de los factores que pueden provocar este tipo de diabetes. La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 pueden producir insulina, pero no en las cantidades suficientes que el organismo necesita para su correcto funcionamiento.

En muchos casos, y en clara diferencia con la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 puede prevenirse si se mantienen unos hábitos de alimentación saludables y se combinan con una actividad física moderada.

Estas son algunas de las diferencias más significativas entre uno y otro tipo de diabetes:

En cuanto al tratamiento de los dos tipos de diabetes podemos observar qué requiere cada uno de ellos

CAMPAÑA DE CRIBADO EN LAS FARMACIAS ALAVESAS

Hoy, durante todo el día, 33 farmacias de Álava a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, van a realizar cribados de Diabetes en sus establecimientos. Todas aquellas personas sanas, que no estén diagnosticadas y que han pedido cita previa en alguna de estas farmacias podrán realizarse el denominado test FINDRISC, que calcula el riesgo de poder padecer la diabetes tipo 2 a través de 8 parámetros como antecedentes familiares, hábitos de vida o edad entre otras . La campaña se va a centrar en la Diabetes tipo 2 ya que, en base al diagnóstico y con unas recomendaciones básicas en cuanto a alimentación o ejercicio, los profesionales pueden ayudar a revertir la situación o en su defecto derivar a las personas al especialista.

Hoy en Álava, la Asociación de Diabéticos que cuenta con un total de 750socios y que el año pasado cumplió 40 años de vida celebraba ayer una jornada de concienciación en la calle con carpas informativas y realización de test de glucosa en sangre

Hoy en el Palacio Europa de Gasteiz , a partir de las 5 de la tarde se va a presentar una curiosa exposición sobre la evolución del material de detección de la enfermedad y de los tratamientos y a continuación una mesa redonda con expertos endocrinos y farmacéuticos para analizar esta patología y sus consecuencias