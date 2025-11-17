Sandra Arzoz: "Es una exposición de historias a flor de piel"

Hoy, 17 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Prematuridad. En Más de Uno Pamplona hemos charlado con Sandra Arzoz, miembro de APREM Navarra, la Asociación de Padres y Madres de Prematuros, y madre de una niña prematura.

El trabajo y dedicación del grupo de personas que integran la Junta de APREM en Navarra ha dado como fruto una exposición con historias a flor de piel sobre la prematuridad que se inaugurará a las seis de esta tarde en Geltoki. Su título, “Nacer antes de tiempo”, que al fin y al cabo es lo que define la prematuridad: la realidad de niños y niñas que nacen antes de lo que se les espera, algunos mucho antes. Se trata de una muestra de fotos muy emotiva, realizada por la fotógrafa Marta Santamaría, de Galerna Fotografía, que, según Arzoz,“ha sabido mirar bonito la prematuridad, por lo que merece muchísimo la pena pasar por Geltoki hasta el 5 de diciembre”.

22 instantáneas de menores que tienen ahora un añito, de entre cuatro y seis años, también adolescentes e incluso de una persona adulta de 40 años; en total 26 historias preciosas, muy duras y a la vez muy reconfortantes cuando se echa la vista atrás y se ve lo que se ha conseguido.

El camino de un niño prematuro no es el mismo que el de un niño nacido a término. En el primer caso hay muchas secuelas y en muchas ocasiones arrastra unos retrasos a nivel cognitivo, motor, social por lo que requieren una atención por parte de los servicios de atención temprana. En Navarra está garantizada hasta los tres años de edad pero a partir de esa edad, según Arzoz,“se queda un poco más diluida con la escolarización. Por ello sí que peleamos porque esa atención temprana, como en otras comunidades en España, se preste hasta los seis años, porque son niños que necesitan esos recursos de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, revisiones periódicas, etc”.

Hoy varios espacios de varias localidades navarras se tiñen de morado, el color que simboliza la prematuridad.