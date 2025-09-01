ONDA CERO PAMPLONA, MÁS CERCA QUE NUNCA

Con los valores de credibilidad, pluralidad y cercanía como pilares, Onda Cero Pamplona inicia hoy una nueva temporada que refuerza su apuesta por la información local, el análisis diario, el entretenimiento y el deporte en directo. La emisora seguirá apostando por la información local y regional, ofreciendo a los oyentes la referencia informativa imprescindible para conocer todo lo que sucede en Navarra.

NOVEDADES

Entre las principales novedades de este curso destacan el informativo local del mediodía, que pasa a emitirse a las 13:45 horas, con Jorge Tirapu y Milagros Vidondo, y la nueva cita con el deporte, a las 14:30 horas, con Radioestadio Navarra. Este espacio, dirigido y presentado por Javier Saralegui, amplía su horario para ofrecer toda la información deportiva. La actualidad de Osasuna y el análisis de los partidos llegará los lunes en la tertulia “Caliente, Caliente”. Pero, como siempre, Onda Cero Navarra va más allá del futbol y se ocupa también del baloncesto, balonmano, ciclismo, pelota, y todos los deportes que se practican en la comunidad foral. Además, la emisora seguirá ofreciendo a los aficionados al fútbol la retransmisión de todos los partidos de Osasuna con la narración de Roberto Bascoy que junto a su amplio equipo de colaboradores, trasladará toda la emoción y el mejor análisis de los encuentros de Liga y Copa del equipo rojillo a través de los diales de FM, web, APP y también en Youtube.

Con estos cambios y refuerzos, Onda Cero Pamplona busca adaptarse mejor a los hábitos de la audiencia y consolidar su papel como punto de encuentro informativo y deportivo a mediodía. La programación diaria mantiene también sus citas clave. A las 7:20 h y 8:20 h, en el programa Más de Uno Navarra, se ofrecen los primeros informativos locales de la jornada. A las 12:20 h, los oyentes tienen su cita diaria con Marisa Lacabe, al frente de Más de Uno Pamplona. El programa se ha consolidado como un referente de la radio navarra gracias a su cercanía y su capacidad para conectar con la actualidad local. Más de Uno Pamplona, con un variado equipo de colaboradores y voces, combina información, entrevistas y entretenimiento, ofreciendo a los oyentes una mirada completa de lo que sucede en Pamplona y en la Comunidad Foral. Por la tarde, a las 19:20 h, continúa la cita con La Brújula de Navarra, el espacio de análisis y repaso informativo de la jornada. El equipo de Onda Cero Pamplona seguirá trabajando con el rigor, la cercanía y la profesionalidad que caracterizan a la cadena, con el objetivo de ofrecer contenidos de calidad, dar voz a los protagonistas de la actualidad y mantener un contacto directo con la ciudadanía.

ONDA CERO MÁS CERCA

La temporada arranca con fuerza en todos los programas. Carlos Alsina ha estrenado la temporada 25/26 de Onda Cero siguiendo el rastro del fuego en León, Ourense y Zamora. El pasado 15 de agosto, Edu García fue el encargado de poner en marcha el nuevo curso radiofónico con el arranque de ‘Radioestadio’, coincidiendo con el inicio de La Liga. Jaime Cantizano adelantó el final de sus vacaciones para iniciar la nueva temporada de ‘Por fin’ el pasado jueves. El programa apuesta por el debate sobre los temas que preocupan a los ciudadanos, y lo hace desde el entretenimiento y el análisis. En un curso marcado por las elecciones autonómicas en Castilla y León y Andalucía, Rafa Latorre seguirá al frente de ‘La brújula’ (de 19.00 a 23.30 h), con una apuesta clara por la información precisa y las opiniones plurales. En el terreno informativo, Elena Gijón ordenará la actualidad de la mañana en ‘Noticias mediodía’ (14.00 h); Juan Diego Guerrero lo hará los sábados y domingos en ‘Noticias fin de semana (7.00 y 14.00 h).

Julia Otero estrenará el próximo sábado, 6 de septiembre, la nueva temporada de ‘Julia en la onda’, un programa que recoge todo el espíritu del fin de semana: lugares de encuentro para la conversación y el contraste de pareceres, el entretenimiento, la curiosidad y los temas de actualidad que han marcado la semana. Desde las 23.30 h, Rocío Martínez y Edu Pidal pondrán en antena toda la pasión por el deporte en ‘Radioestadio noche’, con los debates más apasionados y las entrevistas a los protagonistas de la jornada polideportiva.Onda Cero cerró la pasada temporada con su mejor audiencia en una década, más de 2,2 millones de oyentes; y con Alsina, Latorre y Julia en cifras de récord.

PROGRAMACIÓN ONDA CERO PAMPLONA

📌 La nueva temporada de Onda Cero Pamplona, en un vistazo

🕖 7:20 h y 8:20 h – Informativos locales en Más de Uno Navarra

🕛 12:20 h – Más de Uno Pamplona con Marisa Lacabe

🕝 13:45 h – Informativo local del mediodía con Jorge Tirapu y Milagros Vidondo

🏟️ 14:30 h – Radioestadio Navarra con Javier Saralegui

🌆 19:20 h – La Brújula de Navarra

🔴 🎙️ Retransmisión de todos los partidos de Osasuna con Roberto Bascoy