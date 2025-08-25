Tráfico

Zizur Mayor rechaza el cierre de la carretera de la Universidad

El alcalde de Zizur Mayor, Jon Gondán, lamenta la decisión de Pamplona, ahora suspendida, de cerrar al tráfico parte de la carretera que atraviesa la Universidad de Navarra.

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona duda ahora de si cerrar la carretera de la Universidad de Navarra entre las rotondas de Fuente del Hierro y el camino de Esquíroz. El viernes el alcalde reconocía abiertamente que las quejas de los centros y localidades afectadas por el cierre habían llevado al consistorio a dar marcha atrás en el cierre de la carretera. Asiron de hecho ponía en valor ser capaz de rectificar una decisión.

Asiron mencionaba expresamente el centro Donapea o el Ayuntamiento de Cizur Menor como alguno de los afectados, pero hay muchos más. Toda la Cendea de Cizur o los 15.000 habitantes de Zizur Mayor están muy próximos a una carretera que une Barañáin y Echavacoiz con Iturrama y Azpilagaña para salir a la Avenida de Zaragoza. Jon Gondán, alcalde de Zizur Mayor, explica en Noticias Mediodía el alcance del cierre para los vecinos y lamenta no haber recibido la llamada de su homólogo de Pamplona.

Además se refiere a las nuevas alegaciones que hará su municipio al PSIS de Echavacoiz, recientemente reformado por el Gobierno de Navarra.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer