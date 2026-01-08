Yon Bustamante: "El objetivo de este ciclo es estar en los JJOO de Los Ángeles"

El árbitro navarro internacional de balonmano Yon Bustamante López tiene esta tarde una cita muy especial por tres motivos: arbitra un partido internacional en casa, en Pamplona; puede arbitrar a la selección española por ser un partido amistoso; y lo hace en un escenario inigualable, el Navarra Arena. Estos tres componentes dan realce a un partido del Torneo Internacional de España que sirve a la selección de preparación para el Europeo... y también al propio Yon Bustamante, que estará en la misma cita acompañado por Javier Álvarez, su pareja en el arbitraje desde hace más de una década.

Bustamante es internacional desde 2012, y ha pitado campeonatos y finales de todo tipo, incluyendo finales de Champions League femenina, Europeo Femenino y, hace pocas semanas, el Mundial Femenino que ganó Noruega a Alemania. En esta entrevista en Radioestadio Navarra repasa su trayectoria y explica los cambios en el reglamento del balonmano, que "lo han mejorado", asegura, dándole al juego mayor velocidad, cambiando el juego pasivo para que no dependa tanto de la percepción de los colegiados y cambiando incluso el tipo de jugador de balonmano actual, que ya no se basa tanto, en el caso de las defensas, en los kilos de peso y la fortaleza física sino en la velocidad y la técnica. "El mejor ejemplo es que antes los árbitros anotábamos en papel cada gol y cada tarjeta; ahora el juego va tan rápido que ya no podemos".

Reconoce, al igual que otros árbitros navarros internacionales, que siempre hay un sentimiento contrapuesto cuando juega España un torneo internacional, porque cuanto más lejos llegue la selección en las fases finales más se cierran las puertas a los árbitros españoles para pitar esos partidos. Eso sí, el beneficiado es el balonmano nacional. Como objetivo personal Yon Bustamante lo tiene claro: "además del siguiente partido y del día a día, que es lo que te hace ganarte el siguiente torneo, el objetivo a medio plazo son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles". Esa sería la guinda para un colegiado que ha arbitrado prácticamente todo en el balonmano nacional e internacional, y también a los principales equipos navarros: el último San Antonio, Anaitasuna y Beti Onak.