Yayo Aznar: "Resignificar edificios no funciona"

La coalición Contigo - Zurekin ha organizado para el próximo lunes 19 de mayo una conferencia en el Palacio del Condestable sobre el futuro del Monumento a los Caídos de Pamplona. Lleva por título "Memoria y olvido" y la impartirán la catedrática de Historia del Arte Yayo Aznar y el miembro de la Red de Memoria Colectiva Koldo Pla.

En La Brújula de Navarra Yayo Aznar nos ofrece su punto de vista sobre la memoria, los espacios que homenajean a personas que no cumplieron los Derechos Humanos y a los que la Historia no va a olvidar y sobre qué queremos compartir como público en el espacio público.

"Estamos confundiendo la Memoria con la memoria pública -señala-. Resignificar nunca es una buena solución. No ha funcionado en ningún país que se ha hecho. Resignificar es insistir en el significado. Son lugares cargadísimos de ideología, es muy difícil sacar esa ideología de ahí.

Monumento a Los Caídos de Pamplona | Agencia EFE

El futuro del edificio, según Yayo Aznar, "no debería ser un acuerdo estrictamente político sino un acuerdo civil. Que decida la población civil a qué quiere dedicar el espacio público". Sobre el valor arquitectónico de este tipo de edificios, Aznar avisa: "Cuidado con lo del valor histórico o patrimonial del edificio. La Ley de Patrimonio se hizo cuando se iba a construir el Valle de los Caídos precisamente para que estuviera incluido. Una Ley de Patrimonio no es una ley objetiva, siempre es ideológica y unas personas deciden qué se conserva y qué no. Y ahí entra la ideología, no hay una mirada pura".

"Conservarlo o no no debería ser a estas alturas una decisión exclusiva de Patrimonio -concluye-. Debería ser una decisión de cómo la población quiere que se le recuerde".