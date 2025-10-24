XXIV ciclo de Cine para la Tolerancia y contra el Terrorismo

La Asociación por la Tolerancia organiza el sábado en el colegio de los jesuitas la XI edición en Navarra del Ciclo de Cine para la tolerancia y contra el terrorismo formando parte de la XXIV edición nacional del ciclo.

Desde las cinco y media de la tarde se proyectará en primer lugar la película “La Infiltrada” y a continuación un cortometraje sobre el asesinato de “los novios de Cádiz” en Beasáin el Día de Reyes de 1979 cuando el claxon de su coche estuvo sonando 27 minutos sin que nadie les auxiliara mientras se desangraban.

Posteriormente habrá un coloquio con José Ignacio Toca, víctima del terrorismo y Presidente de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA ANVITE; Aitor Rodríguez, ex miembro de los grupos de Gesto por la Paz en Tafalla y en la UPNA; Carlos Rivera, profesor de Historia durante 40 años en el colegio San Ignacio y organizador de un proyecto relacionado con el terrorismo premiado en los Mentes AMI 2025 de Fundación Atresmedia; y Eduardo López-Dóriga. Por último se visionará un documental sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez, del que muchos jóvenes no han oído hablar.

Eduardo López-Dóriga explica en esta entrevista en La Brújula de Navarra el objetivo del ciclo de cine y el conocimiento actual de los más jóvenes respecto del terrorismo de ETA.