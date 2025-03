Vox se queda sin agrupación parlamentaria tras la salida de la parlamentaria Maite Nosti

La Mesa del Parlamento de Navarra ha designado este jueves a Maite Nostiparlamentaria no adscrita y en consecuencia ha declarado la disolución de la agrupación parlamentaria de Vox. Maite Nosti, hasta ahora una de las dos parlamentarias de Vox en la Cámara navarra, ha pedido su salida de la agrupación parlamentaria por discrepancias con la dirección nacional por su voto favorable a una declaración del Parlamento Foral con motivo del Día de la Víctimas del Terrorismo, a la que EH Bildu se abstuvo. En un comunicado, Vox destacaba que no pueden "apoyar un texto que equipara en Navarra a las víctimas de ETAcon todas las víctimas del terrorismo yihadista o de cualquier otra tipología". La formación subrayó que condena todo terrorismo "sea cual sea", pero no puede "caer en el error de aceptar esta fórmula que, empleada con mala fe por PSOE y Bildu, en la práctica solo pretende difuminar el terror y la violencia masiva de ETA en Navarra y el resto de la nación".

Discrepancias con la dirección

Por su parte, Maite Nosti, en una comparecencia ante los medios de comunicación antes del inicio del pleno del Parlamento de Navarra de este jueves, ha afirmado que mantendrá su escaño porque considera que el "rumbo ideológico" del partido "no es el más adecuado" y entiende que su responsabilidad es aportar su "granito de arena para contrarrestarlo". Al pasar a ser parlamentaria foral no adscrita, Nosti pierde los cargos y puestos que desempeñaba en representación de la agrupación de Vox, de la que era portavoz.

Paralelamente, se acuerda la disolución de la agrupación de Vox, al requerir su continuidad un número de parlamentarios no inferior a dos, por lo que se declara a Emilio Jiménez único integrante del grupo mixto. Por último, la Mesa ha encargado a los servicios jurídicos la emisión de un informe sobre el estatus de la nueva parlamentaria no adscrita y las eventuales consecuencias que ello pueda tener en la organización del trabajo de la Cámara. Queda pendiente la resolución de la solicitud de Maite Nosti, que tiene derecho a formar parte de una sola Comisión, en relación con su integración en la Comisión de Economía y Hacienda. La decisión de la Mesa requiere previa conformidad de la Junta de Portavoces, por lo que se estudiará en la reunión del lunes.