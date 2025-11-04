El vocal de Belate, Pérez Remondegui, insiste en que la adjudicación debió ser nula

Séptima jornada de la Comisión de Investigación del Parlamento sobre las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra en las cuatro últimas legislaturas, centrada de momento en las obras de duplicación del túnel de Belate. Ha comparecido otro de los vocales de la mesa de contratación, Gonzalo Pérez Remondegui. Fue uno de los que emitió votos particulares y ha reiterado que la adjudicación debió ser nula porque la falta de motivaciones por parte de los ingenieros de la mesa hace que la adjudicación no sea conforme a la ley y ha calificado así el proceso como "inusual".

Votación de Polo

También ha manifestado que el presidente de la mesa, Jesús Polo, nunca les dijo que votó en tercer lugar como afirmó en su comparecencia y que precisamente se habló en las dos reuniones presenciales de las dudas en el procedimiento ya que existía la posibilidad de que Polo conociese las notas de los demás. Remondegui ha dejado claro que no es normal que Polo dijese a otros vocales que se pensasen sus valoraciones o que había tenido una mala experiencia con una de las empresas que iban en UTE con Mariezkurrena, que quedó en segundo lugar en las votaciones y que hubiese ganado sin los votos de Polo. Además ha reconocido que le resultó "impactante" conocer la investigación policial a Servinabar que se llevó la obra en UTE con Acciona y Osés. Este miércoles será el turno de otro de los vocales, Jesús Muñoz.