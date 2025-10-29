El vocal de Belate, Pablo González, dice que había una "guerra" entre el presidente y el secretario y eso "bloqueó" la mesa

Sexta jornada de la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra que analiza posibles irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la Comunidad Foral, centrada estas primeras semanas en la obras de duplicación del túnel de Belate. Hoy ha comparecido el cuarto de los vocales de la mesa de contratación, Pablo González, quien ha afirmado que no recibió "ningún tipo de presión para favorecer a ninguna empresa" ni por parte del presidente de la mesa, Jesús Polo, ni por ninguna formación política.

Confirma relación Polo y Serena

El vocal de la mesa de contratación, Pablo González, ha confirmado que el presidente de la Mesa de Contratación, Jesús Polo, le trasladó que "había tenido una mala experiencia con una de las empresas que iba en UTE con Mariezkurrena". También ha confirmado el mal ambiente entre Polo y el secretario de la mesa, Lorenzo Serena. Ha llegado a reconocer que eso llegó a "bloquear la mesa" y lo ha calificado como "una guerra". El tema al que más importancia se le está dando es el orden en que votó Jesús Polo y si conocía las puntuaciones del resto de integrantes de la mesa, algo que motivó las sospechas de Serena. González ha explicado como Polo les trasladó esta cuestión. Asimismo se está analizando las diferencias de puntuaciones entre los diferentes miembros de la mesa y especialmente por qué Polo dio 7 puntos menos a la UTE de Mariezkurrena que quedó en segundo lugar que a la de Acciona que se llevó finalmente la obra. González no lo considera "relevante". La Comisión se retomará el martes y miércoles de la próxima semana con la comparecencia de otros dos vocales, Gonzalo Pérez Remondegui y Jesús Muñoz.