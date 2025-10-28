El vocal de Belate, José Francisco López, confirma que el presidente de la mesa no trató de condicionar su puntuación y que conocía a Cerdán

Hoy se ha retomado la Comisión de Investigación en el Parlamento de Navarra centrado en estas primeras semanas en la adjudicación de la duplicación del túnel de Belate. Hoy ha comparecido uno de los vocales de la mesa de contratación, José Francisco López García, que ha tenido un tono diferente al de Ansorena y Vallejo, los dos vocales que fueron interpelados la pasada semana. Ha sido un interrogatorio algo más corto que los anteriores y ha dicho que a él no se dirigió en ningún momento el presidente de esa mesa, Jesús Polo, para modificar su puntuación, aunque sí le parece grave los comentarios al respecto que hizo a Ansorena y Vallejo. De hecho, ha afirmado que no saber en qué orden votó Polo, ni haberse reunido presencialmente para conocer las votaciones de todo, hace que no haya garantías de que no se haya podido manipular el proceso.

Santos Cerdán

Además ha sido el primero en reconocer que sí conocía personalmente a Santos Cerdán, el exsecretario de organización del PSOE, actualmente en la cárcel. Se ha insistido en esa reunión donde también estaba presente Bernardo Ciriza, en aquel momento consejero de Cohesión Territorial y se la ha preguntado si se habló expresamente de Belate pero ha dicho que no hablaron de ninguna empresa en concreto. Sí ha coincidido con los otros dos vocales en que cualquiera de las tres empresas que quedaron mejor clasificadas podían haberse llevado la obra y que él fue uno de los que comentó en la mesa los rumores que decían que se iba a adjudicar a la UTE de Servinabar pero ha explicado que estos rumores son habituales en otras obras. Mañana comparecerá Pablo González, otro de los vocales de la mesa de contratación.